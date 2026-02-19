В международные силы в Газе войдут войска Албании, Индонезии, Казахстана, Косово и Марокко.

Об этом сообщил командующий миротворческого контингента генерал-майор Джаспер Джефферс в интервью международное информационное агентство Reuters.

Вместе с этим Египет и Иордания взяли на себя обязательства по обучению правоохранителей для обеспечения порядка в палестинском анклаве.

Джефферс отметил, что долгосрочной целью является присутствие в секторе 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат "Международной силы стабильности" (ISF), учреждённой президентом США Дональдом Трампом в рамках своего "Совета мира".

Ранее Трамп заявил о выделении $7 млрд на восстановление Газы.

Накануне спецпредставитель Трампа Уиткофф оценил ход переговоров о мире в Украине.

Война в Украине продолжается 1457-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 19 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Швейцарии завершился очередной раунд переговоров об Украине. День не принёс новостей о каких-либо подвижках по ключевому спорному вопросу: выводу ВСУ из Донецкой области. Тем не менее определённый процесс есть и переговоры о мире не находятся в абсолютном тупике.

