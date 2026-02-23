Мэр Киева Виталий Кличко во время интервью не сразу ответил на вопрос, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу.

Это произошло в эфире телеканала Sky News.

После вопроса ведущего Кличко выдержал паузу, которая длилась около 13 секунд. В это время мэр Киева улыбался и не давал комментариев.

В итоге он заявил: "Я стараюсь ему доверять, но иногда я не понимаю четко посылы президента по поводу мира в Украине".

"Мир в Украине очень важен. Это важно для всего мира. Но мир в Украине определённо не должен быть капитуляцией Украины в сделке с Россией", - добавил Кличко.

Напомним, недавно мэр столицы Украины заявил, что город оказался "на грани катастрофы", а сохранение Украины как независимого государства "под вопросом".

Также об угрозе потери Украиной государственности в случае, если войну не удастся завершить в ближайшее время, ранее заявлял народный депутат Фёдор Вениславский.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский "категорически против" вывода украинских войск из Донбасса, даже если это принесёт остановку огня.

Тем временем спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф допустил, что через три недели может пройти встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.