Переговорщик украинской делегации по урегулированию в Украине Давид Арахамия заявил, что "Укроборонпром" готов выплатить награду в $1 000 000 за украденный или трофейный самолет.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии", - пишет Арахамия.

Помимо этого, он сообщил, что пилотам РФ, которые готовы участвовать в данной программе, они гарантируют выдачу гражданства свободной страны.

Скриншот: facebook.com/david.braun

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