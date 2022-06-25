Швейцария может начать оказывать консульские услуги гражданам Украины в России. Об этом в интервью Liberte сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, Берн предложил свои услуги и Киеву, и Москве.

"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие", - сказал Кассис.

Ранее мы писали, что Швейцария отказала Польше в передаче находящихся у нее немецких танков Leopard 2A4. Кроме того, в начале июня правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетехники швейцарского производства в Украину.

Напомним, война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.