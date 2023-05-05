Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, который сказал о непричастности США к атаке беспилотников на Кремль, заявил, что российскому президенту Владимиру Путину не нужен повод, чтобы продолжать "издеваться над украинским народом".

Об этом Кирби рассказал во время брифинга, комментируя возможный "ответ" России на так называемую атаку дронов на Кремль.

"Тяжело смотреть на то, что происходит в Украине уже больше года... Украина никому не угрожала. Она, конечно, не угрожала России. И все же Путин решил ввести своих солдат и военную технику (в Украину - Ред.)

Он продолжает бомбить украинские города и гражданскую инфраструктуру крылатыми ракетами и беспилотниками.

Как Путин отреагирует на предполагаемую атаку беспилотника, будет зависеть от него. Но трудно представить, что он сидит и ждет какого-то предлога, чтобы продолжать издеваться над украинским народом", - сказал Кирби.

Напомним, что в день удара по Кремлю российские военные обстреляли "Эпицентр" в Херсоне.

"Жестокость просто зашкаливает... он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", - сказал Кирби.

Напомним, российские власти заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль с помощью дронов.

Как писала "Страна", в РФ пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев даже призвал убить Владимира Зеленского в ответ на атаку беспилотника по Кремлю.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.