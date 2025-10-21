Отопительный сезон во всей Украине должен начаться в течение 10 дней.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, это должно снизить потребление электроэнергии, поскольку многие сейчас используют электрообогрев, что привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала октября.

Отметим, что через 10 дней будет 1 ноября.

Ранее СМИ писали со ссылкой на постановление Кабмина, что начало отопительного сезона перенесли с 15 октября на 1 ноября. Однако в Минэнерго это опровергли.

В итоге, как видим, именно в начале ноября (в лучшем случае в конце октября) де-факто отопительный сезон в Украине и начнется.

Напомним, на днях в "Нафтогазе" сообщили, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. Объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными ударами в преддверии зимы.

Также нардеп Марьяна Безуглая призывала украинцев готовиться к блэкауту и тяжёлой зиме.

О том, почему сейчас все чаще говорят о "самой тяжелой зиме" для Украины, мы подробно писали в отдельном материале.

