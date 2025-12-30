Президент Украины Владимир Зеленский хочет "отдохнуть" после окончания войны и ухода с должности.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, чем будет заниматься после окончания войны, когда ему придется покинуть пост президента.

"Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!" - сказал украинский президент.

При этом, собирается ли он уходить с президентского поста после окончания войны, Зеленский не уточнил.

Ранее президент заявил о готовности покинуть свой пост после окончания войны.

Между тем в украинском правительстве активно обсуждается тема проведения президентских выборов во время войны.

Сам Зеленский выступает за выборы в формате онлайн-голосования. При этом даже депутат его фракции отмечал, что это создаёт высокую вероятность фальсификаций, поскольку власти могут бесконтрольно "нарисовать" любой результат. О рисках также постоянно заявляет оппозиция

