Во Львове прошло факельное шествие, посвящённое дню рождения Бандеры. Видео
Во Львове прошло мероприятие, посвящённое дню рождения одного из идеологов Организации украинских националистов (УПА) Степана Бандеры.
Об этом сообщают украинские издания, кадры с места события публикуют телеграм-каналы.
Собры участников акции начались в 14:00 на площади Кропивницкого, куда принесли сине-желтые и красно-чёрные флаги. Вслед за этим прошла церемония возложения цветов к памятнику Бандере и проведена молитва за Украину.
Далее перед монументом было проведено вече и состоялось факельное шествие. Впереди колонны людей в камуфляже с красными фаерами ехали две полицейские машины с мигалками.
Степан Бандера являлся председателем Провода ОУН и имеет звание Героя Украины.
Напомним, за 10 лет позитивное отношение украинцев к Бандере увеличилось более чем в три раза.
Также мы публиковали видео, где Внук Бандеры заявил, что "нужна новая Буча", чтобы украинцы заговорили на государственном языке.
Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.
