Во Львове прошло мероприятие, посвящённое дню рождения одного из идеологов Организации украинских националистов (УПА) Степана Бандеры.

Об этом сообщают украинские издания, кадры с места события публикуют телеграм-каналы.

Собры участников акции начались в 14:00 на площади Кропивницкого, куда принесли сине-желтые и красно-чёрные флаги. Вслед за этим прошла церемония возложения цветов к памятнику Бандере и проведена молитва за Украину.

Далее перед монументом было проведено вече и состоялось факельное шествие. Впереди колонны людей в камуфляже с красными фаерами ехали две полицейские машины с мигалками.

Степан Бандера являлся председателем Провода ОУН и имеет звание Героя Украины.

Напомним, за 10 лет позитивное отношение украинцев к Бандере увеличилось более чем в три раза.

Также мы публиковали видео, где Внук Бандеры заявил, что "нужна новая Буча", чтобы украинцы заговорили на государственном языке.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

