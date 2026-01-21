Невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая, которая владеет секс-шопом, предложила украинцам греться вибраторами.

Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу "Это Никто Не Будет Смотреть" Эммы Антонюк.

"Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться", - сообщила Павелецкая.

Ранее сам Кулеба призвал украинцев ходить во время блекаутов по ресторанам.

Война в Украине идет 1428-й день. Мы следим за последними новостями среды, 21 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на вторник был нанесён новый удар по украинской энергосистеме. По данным "Укрэнерго", были повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии. Сильнее всего пострадал Киев, где без электричества остались 335 тысяч домохозяйств.