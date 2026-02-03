Начальник полиции Черкасской области Олег Гудыма объявил, что прекращает выполнение своих служебных обязанностей на время проведения расследования по делу о стрельбе в Корсунь-Шевченковском районе.

Об этом Гудыма сообщил на официальной странице Главного управления Национальной полиции области.

"Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования", – заявил он.

Напомним, 27 января во время задержания подозреваемого в покушении на убийство депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука в Черкасской области погибли четверо сотрудников Нацполиции, еще один получил ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Убийцей оказался ветеран ВСУ и активист Евромайдана Сергей Русинов.

Накануне в Черкассах у здания областной военной администрации военные устроили митинг, требуя объективно расследовать события 27 января. Митингующие хотели, чтобы тело Русинова, которое пока не выдают, вернули семье для похорон с почестями и привлекли к ответственности руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудыму.