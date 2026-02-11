Глава Кремля Владимир Путин не поедет на первый саммит Совета мира американского президента Дональда Трампа в США, который запланирован на 19 февраля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

По его словам, позицию России по участию в этой организации еще обсуждают в Министерстве иностранных дел.

Ранее в Кремле давали понять, что они с Китаем предпочитают Совету мира Организацию Объединенных Наций.

Также стало известно, что на саммит Совета мира не поедет белорусский президента Александр Лукашенко, хотя ранее он дал согласие на участие Беларуси в работе Совета.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что приглашение на Совет мира пришло "поздно", когда график президента Беларуси уже был спланирован. По ее словам, есть вопросы, которые "невозможно отложить".

Также Эйсмонт пожаловалась на логистические сложности из-за санкций. По ее словам, вместо Лукашенко на заседании Совета мира будет министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Напомним, в январе Путин заявил, что получил личное обращение от американского коллеги Дональда Трампа с приглашением в Совет мира и поблагодарил за него президента США, однако согласия на него не дал.

Как мы писали, из-за приглашения в Совет мира Путина и Лукашенко в нем не хочет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

"Страна" разбиралась в отдельном материале, как Совет мира Трампа может повлиять на войну в Украине.