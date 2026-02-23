Президент Украины Владимир Зеленский похвалил себя за противостояние коррупции и назвал ложью утверждение, что в стране она сильнее, чем в европейских государствах.

Об этом глава государства заявил в интервью ВВС.

По его словам, бороться с коррупцией правильно, а то, что об этом знают рядовые граждане, отличает украинцев от россиян.

"Это ложь, что в Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет. То, что мы с ней боремся, я считаю, что мы молодцы", - заявил президент.

Напомним, в ноябре в Украине вспыхнул скандал с расследованием коррупции в ближайшем окружении Зеленского. В частности, подозрение получил друг президента бизнесмен Тимур Миндич. Кроме того, после обысков НАБУ президент был вынужден уволить своего ближайшего соратника Андрея Ермака. Причем ходят слухи, что скоро ему будет вручено подозрение. А на прошлой неделе подозрение в коррупции получил экс-министр энергетики Герман Галущенко, близкий к Миндичу.

Подробнее об этих коррупционных делах мы рассказывали в отдельном материале.