Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение напряженности в Украине на Польшу и обеспечить безопасность американских военнослужащих.

Об этом министр обороны США сообщил в интервью телеканалу ABC в воскресенье, 20 февраля.

"Мы не намерены развертывать силы в Украине. Мы сделаем все возможное для защиты наших военнослужащих и польских партнеров, чтобы не было распространения конфликта через границы. Это то, за чем мы будем следить. Мы будем внимательны, чтобы гарантировать принятие правильных шагов для предотвращения этого", - рассказал Ллойд Остин.

Напомним, что министр обороны США заявил, что военный конфликт в Украине не является неизбежным, поскольку президент РФ Путин может выбрать путь дипломатического решения. Однако при этом Ллойд Остин считает, что российские войска на границе с Украиной "готовы к наступлению".

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