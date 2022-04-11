В американских СМИ пишут о тактике "бей-беги" украинской армии

Во многом успехи Украины в отражении агрессии РФ связаны с тактикой "бей-беги", которую внедрил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом пишет американская газета Politico.

Его называют в заголовке "Железный генерал" и заявляют, что он "герой, а не звезда".

48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику".

Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий, отмечает газета.

"Применяемая украинскими солдатами в этом году тактика "бей-беги" оказала ошеломляющее воздействие, остановив российскую военную машину самым реальным образом. Из 120 батальонно-тактических групп, которые Россия ввела в Украину 24 февраля, 40, в том числе те, которые руководили штурмом Киева и Чернигова, отступили в Беларусь для перевооружения", - пишет издание.

О самой тактике в статье детально не говорится. Она описывается как "гибкая, мобильная и креативная".

"Мы видели, как русские двигали эти огромные колонны… это похоже на тактику Второй мировой войны. Вместо этого украинцы использовали преимущество - знали местность. У них есть эти мобильные подразделения, и они наносят удары и наносят удары", - сказал бывший офицер ВВС Украины Алексей Мельник.

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А теперь в НАТО обещают еще и обучать украинских военных пользоваться современным оружием.

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