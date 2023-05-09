Сегодня, 9 мая, в Одессе возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко у военных мемориалов.

Одесситы возлагали цветы по собственной инициативе, официальные мероприятия сегодня не проводились в связи с военным положением.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

В Одессе на 9 мая приняты дополнительные меры безопасности и усиленное патрулирование улиц из-за угрозы провокаций со стороны России. Однако комендантский час не будет продлеваться.

Напомним, в Украине 9 мая будет отмечаться День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Законопроект об этом инициировал президент Владимир Зеленский.

Мы писали, что, кроме Одессы, киевляне также несли цветы в Парк Вечной Славы.

Ранее мы писали, как прошло 9 мая в Берлине. Сначала немецкая полиция не пропускала тех, кто пришел с российской символикой, в частности, флагами РФ и георгиевскими ленточками, использование которых запретил суд. Но после того, как символику убрали, собравшихся пропустили.

Также мы сообщали, что российскому послу в Польше Сергею Андрееву в этом году как и в прошлом, не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Он был вынужден уехать.