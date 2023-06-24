Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, уже принимаются все нужные меры.

Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он ведет 25 тысяч человек разбираться, "почему в стране беспредел". Российская власть квалифицировала его заявление как мятеж.

Связанные с Пригожиным российские генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев выступили против его мятежа, а ФСБ призвала членов ЧВК "Вагнер" "не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".

Тем временем в Москве подняли по тревоге сотрудников ФСБ и всех силовиков и взяли важнейшие объекты под охрану. На трассе "Дон" (дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ и СОБР выставляют блокпосты.

Между тем в Украине обрадовались мятежу Пригожина и считают, что он приближает победу.

А в Минобороны прокомментировали действия куратора ЧВК "Вагнер" кратко: "Мы наблюдаем".

Ранее мы разбирались, почему куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил военный мятеж.