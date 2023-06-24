"Принимаются нужные меры". В Кремле заявили, что Путин уже знает о мятеже Пригожина
Президент России Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, уже принимаются все нужные меры.
Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он ведет 25 тысяч человек разбираться, "почему в стране беспредел". Российская власть квалифицировала его заявление как мятеж.
Связанные с Пригожиным российские генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев выступили против его мятежа, а ФСБ призвала членов ЧВК "Вагнер" "не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
Тем временем в Москве подняли по тревоге сотрудников ФСБ и всех силовиков и взяли важнейшие объекты под охрану. На трассе "Дон" (дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ и СОБР выставляют блокпосты.
Между тем в Украине обрадовались мятежу Пригожина и считают, что он приближает победу.
А в Минобороны прокомментировали действия куратора ЧВК "Вагнер" кратко: "Мы наблюдаем".
Ранее мы разбирались, почему куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил военный мятеж.