ВАКС разрешил Юлии Тимошенко общаться с депутатами и свободно передвигаться по Украине
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично изменила меру пресечения для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Решение объявил председательствующий судья Апелляционной палаты ВАКС.
Суд разрешил Тимошенко общаться с 66 народными депутатами и выезжать за пределы Киева.
При этом Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу лидера "Батькивщины" относительно избранной ей меры пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.
Ранее мы сообщали, что ВАКС арестовал имущество, изъятое правоохранителями во время обыска в офисе партии "Батькивщина", а также два гаража и три автомобиля, оформленные на мужа Тимошенко Александра. Средства на банковских счетах самой Тимошенко суд не арестовал.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не считает расследование в отношении Тимошенко политическими репрессиями, как заявляет глава "Батькивщины", и не видит их связи с возможными выборами президента. Между тем Тимошенко связывает уголовное дело против себя с предстоящим подписанием мирного соглашения и выборами.
Подробнее о деле против Юлии Тимошенко мы писали в отдельном материале.