Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично изменила меру пресечения для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Решение объявил председательствующий судья Апелляционной палаты ВАКС.

Суд разрешил Тимошенко общаться с 66 народными депутатами и выезжать за пределы Киева.

При этом Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу лидера "Батькивщины" относительно избранной ей меры пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что ВАКС арестовал имущество, изъятое правоохранителями во время обыска в офисе партии "Батькивщина", а также два гаража и три автомобиля, оформленные на мужа Тимошенко Александра. Средства на банковских счетах самой Тимошенко суд не арестовал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не считает расследование в отношении Тимошенко политическими репрессиями, как заявляет глава "Батькивщины", и не видит их связи с возможными выборами президента. Между тем Тимошенко связывает уголовное дело против себя с предстоящим подписанием мирного соглашения и выборами.

Подробнее о деле против Юлии Тимошенко мы писали в отдельном материале.